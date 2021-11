Bestfly coloca no mercado primeiro jato embraer

A ACIA Aero Leasing, empresa de leasing especializada em aeronaves regionais anunciou, nesta semana, a expansão da parceria com a angolana Bestfly Worldwide, durante um evento de media realizado antes do “Dubai Airshow 2021”.

“A Bestfly tem sido um grande cliente e estamos muito felizes em continuar o nosso apoio a eles com a adição dessas duas aeronaves, incluindo o lançamento do primeiro jato, o E-190”, diz o CEO da ACIA Aero Leasing, Mick Mooney.

Com o novo acordo, as empresas concordaram com o arrendamento de duas aeronaves, uma Embraer E-190 e uma ATR 72- 600, que se juntam a outras duas aeronaves ATR 72 alugadas anteriormente. O E190 será o primeiro jato da frota da companhia aérea nacional.

“Este é o início da segunda fase de crescimento do nosso portfólio com a Bestfly e esperamos adicionar mais aeronaves regionais a jato e turboélice até 2022 e depois”, anunciou Mick Mooney.

A aeronave E-190, é o primeiro jacto do modelo no portfólio comercial da ACIA, que fornecerá à Bestfly a capacidade necessária para expandir os seus negócios.

“Este é um momento de muito orgulho, pois adicionamos o nosso primeiro jato comercial à nossa frota para expandir o nosso crescimento operacional”, descreveu o CEO da Bestfly, Nuno Pereira, que enalteceu o “apoio e confiança” da ACIA.

Mais quatro jatos E-190 à vista

A Bestfly, segundo o CEO, está envolvida com a ACIA para até mais quatro E-190, enquanto “olhamos para o futuro crescimento de África”.

“Agradecemos à ACIA pelo apoio e confiança contínuos à medida que adicionamos as capacidades do Embraer para permitir voos mais longos com passageiros adicionais e abrir novas rotas. Esta não é apenas uma relação locadorlocatário, mas uma jornada que estamos a fazer junto com a ACIA.

Portanto, também estamos felizes em anunciar que a Bestfly está envolvida com a ACIA para até mais quatro E-190, enquanto olhamos para o futuro crescimento na África”, adiantou.

O vice-presidente sénior comercial da ACIA, Sameer Adam, ressaltou que “a expansão do nosso portfólio para o E-190 é uma demonstração do compromisso da ACIA com o crescimento e atendimento à demanda dos nossos clientes, oferecendo aeronaves à jato regionais maiores para complementar a nossa frota significativa de turboélices e jatos regionais menores”.

A execução da estratégia comercial, notou, permite a ACIA oferecer suporte a operadoras de classe mundial, como a Bestfly, à medida que crescem e diversificam as frotas”.

A operar em Cabo Verde, a companhia angolana está também presente em Portugal, Dubai e República do Congo.