Bens de comércio internacional na zona euro com excedente de 24,8 mil milhões de euros

As importações, por sua vez, fixaram-se em 181,7 mil milhões de euros, um aumento de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado, quando apresentaram valores de 177,6 mil milhões de euros. Como resultado, a zona euro apresentou um excedente de 24,8 mil milhões de euros em trocas de bens comerciais com o mundo. Em julho de 2018, tinha-se verificado um excedente de 16,9 mil milhões de euros.

Por sua vez, as trocas comerciais dentro da zona euro subiram para 165,6 mil milhões de euros no mês de julho de 2019, demonstrando um aumento de 1% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Em termos acumulados, nos primeiros sete meses do ano, as exportações na zona euro elevaram-se para 1369,3 mil milhões de euros, mostrando um aumento de 3,6% comparativamente ao mesmo período temporal de 2018. As importações elevaram-se para 1243,2 mil milhões de euros, um aumento de 3,5% em comparação com o período homólogo de 2018.

Como resultado, a acumulação dos sete meses de 2019 demonstram um excedente de 126,1 mil milhões de euros, um aumento de 120,5 mil milhões de euros em relação ao mesmo período. Por sua vez, dentro da zona euro, as trocas comerciais elevaram-se até 1168,7 mil milhões de euros durante o mesmo período, um aumento de 1,9%.