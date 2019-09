Benguela: Chevron busca parcerias locais para fabrico de equipamentos a indústria petrolífera

Segundo o director-geral da Chevron em Angola, Derek Magness, que avançou a informação nesta quinta-feira, Angola tem um forte potencial de fabrico de equipamentos para apoio à indústria petrolífera.

Ao falar à margem de um encontro com o governador provincial de Benguela, Rui Falcão, referiu que face aos vários projectos da linha de transferência de gás natural do Sanha, localizado em Malongo (Cabinda), há necessidade de utilização de força de trabalho instruída e bem preparada.

A Chevron pretende com esses profissionais dar suporte aos projectos a serem implementados nas províncias de Benguela e Cabinda, a partir do final deste ano.

O director da Chevron, que vai trabalhar dois dias na província, manterá um encontro com a direcção da fabricante de estruturas metálicas para a produção e prospecção de petróleo Sonamet, no Lobito, com quem espera abordar a possibilidade desta empresa construir equipamentos para o seu projecto de exploração de gás do Sanha.

Recorde-se que em 1995, a Chevron e as suas associadas implementaram o projecto dos Condensados do Sanha, um empreendimento de reinjecção de gás de grande escala no Bloco 0.