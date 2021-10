BEI e Galp acordam financiamento de 732 milhões euros

O Banco Europeu de Investimento (BEI) e a Galp assinaram três acordos de financiamento avaliados em 732 milhões de euros para a construção de parques de energia solar e a implantação de estações de carregamento de veículos eléctricos (VE) na Península Ibérica.

A nível mundial a Galp e o BEI assinaram um financiamento total de 406,5 milhões de euros, o qual poderá aumentar até 731,5 milhões de euros numa fase posterior, com um montante adicional aprovado de 325 milhões de euros.

De acordo com uma nota de imprensa, os três projectos apoiam acções climáticas e a coesão social e irão gerar, em média, um total de 3,6 TWh de energia renovável por ano, o equivalente ao consumo de energia de aproximadamente 940.000 lares.

O banco da UE está empenhado com os esforços para ser climate-neutral até 2050. Através do Climate Bank Roadmap, o BEI pretende mobilizar 1 trilhão euro para investimentos em acções climáticas e de sustentabilidade ambiental, durante a década crítica que termina em 2030.

Para esse efeito, o banco irá aumentar gradualmente o financiamento que atribui a estes objectivos para 50% até 2025.

A Galp está empenhada em ser uma empresa net zero emissions até 2050, com objectivos de descarbonização intermédios até 2030. Na jornada transformacional, a Galp é um dos principais produtores de energia solar fotovoltaica na península Ibérica, e comprometeu-se a atribuir metade do seu capex líquido de 2021-2025 a projectos relacionados com a transição para um modelo energético de baixo carbono, incluindo 30% em energias renováveis e 5% em novos negócios.

“Temos o prazer de apoiar a Galp no percurso de descarbonização e unir forças para promover acções climáticas e a geração de energia renovável tanto em Espanha como em Portugal. Estes três projectos contribuem para os objectivos estabelecidos no Green Deal da UE e irão apoiar os objectivos de descarbonização dos países, ao mesmo tempo que impulsionam o crescimento económico, a criação de emprego e a coesão social”, disse o Vice-Presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix.

“Não há vacina para prevenir a crise climática. A única forma de avançar é promover investimentos verdes e sustentáveis e assegurar uma transição justa para todos. O BEI está 100% comprometido com este objectivo; acção climática e a transição justa está no nosso ADN”, acrescentou.

O CEO da Galp, Andy Brown, disse que o compromisso da empresa em se tornar neutra em carbono obriga a ser ousados nas acções que tomamos, enquanto nos certificamos de que prosperamos durante a transição energética.

“O nosso plano de reformular o nosso portfólio já está em curso, com a Galp a acelerar a integração de soluções energéticas de baixa ou nenhuma presença de carbono nos nossos negócios. O apoio do BEI é fundamental para nos ajudar a aumentar o ritmo de desenvolvimento desses projectos” acrescentou.