Beatriz Franck inaugura cadeia de lojas

A empreendedora Beatriz Franck inaugurou Sexta-feira última (15) uma cadeia de lojas transversal multiproduto, Bibi Boutiques em Luanda.

Durante a cerimónia a marca apresentou ao mercado o novo edifício sede, um Hub que alberga uma loja, um showroom e uma escola de moda.

O evento contou com a presença do Director Nacional da Cultura, da Governadora de Luanda e as Embaixadoras da União Europeia, Marrocos e Reino Unido.

Beatriz Franck apresentou a nova colecção num desfile de moda a que se seguiu o corte de fita que assinalou o momento.

“A marca BEATRIZFRANCK”, nasceu para democratizar a moda em Angola e criar um consumo mais consciente e sustentável dando primazia à qualidade, à internacionalização e à proximidade com o cliente”, disse a empresária.

A empresária diz ainda que em Angola comercializam-se produtos importados que são vendidos ao triplo do preço de custo. Há que mudar este paradigma. Temos muito potencial, há muito que fazer e muito espaço para crescer.

“Por isso, apostamos na inovação, na formação das novas gerações para fomentar o crescimento do sector da moda nacional, e no digital, para chegarmos mais longe e a mais pessoas com um produto diferenciador, acessível, com design e qualidade”, acrescentou.

A indústria da moda é um segmento relevante para a economia mundial.

As receitas globais de e-commerce B2C (directo ao consumidor), atingem vendas de mais de 500 biliões USD anualmente. O sector cresce em média 11,4% por ano e a expectativa de facturação para 2025 é de 1 trilião USD.