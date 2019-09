BDA reforça fiscalização de projectos financiados em Benguela

A missão de trabalho do banco, liderada pelo seu presidente do conselho de administração, Abrahão Gourgel, enquadra-se na estratégia adoptada pelo BDA em estar mais próximo dos promotores de projectos, com vista garantir a melhoria da qualidade do seu crédito e a recuperação dos valores emprestados, de modo assegurar a sua performance e sustentabilidade financeira.

De acordo com uma nota de imprensa daquela instituição bancaria, estão efectuar visitas aos projectos de produção e processamento de sal, uma unidade de formação superior e uma fazenda de produção de gado de corte.

O grupo de trabalho está a manter encontro com representantes da classe empresarial e membros do Governo local, parar abordar sobre as oportunidades de financiamento disponíveis no banco, a linha de crédito do Deutsche Bank, a operacionalização do Programa de Apoio ao Crédito (PAC) e as suas condições de acesso.

Em Benguela, o BDA está a financiar 21 projectos, avaliados em 18 mil milhões de kwanzas, com destaque ao sector industrial que representa cerca de 50% do total de projectos financiados.

Recorde-se que, o BDA assumiu como propósito, desde 2018 no âmbito do seu novo Plano Estratégico 2018-2022, aumentar o financiamento ao sector produtivo de forma financeiramente sustentável.