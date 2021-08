BDA lança produtos financeiros para bovinicultura de corte e suinicultura

O Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) lança, no próximo dia 20 de Agosto, 3 novos produtos financeiros para o sector da produção pecuária, nomeadamente “Bovinicultura de Corte”, “Suinicultura”, Caprinicultura e Ovinicultura de Corte”, no âmbito do processo de melhoria e oferta do crédito.

As novas soluções de crédito visam suprir as necessidades de curto e médio prazos dos produtores pecuários e serão apresentadas em cerimónia a acontecer na Mediateca do Lubango, no âmbito da Feira Agropecuária da Huíla, tendo como alvo os membros da cooperativa dos criadores do Gado do Sul de Angola e outros empresários e produtores.

O BDA lançou no dia 27 de Março deste ano, 4 novos produtos financeiros para o sector agrícola, nomeadamente “Crédito de Campanha Agrícola”, “Máquinas e Equipamentos Agrícola”, “Infraestrutura e Estruturas de Apoio à Produção Agrícola” e “Projectos de Investimento Agrícola”.

As soluções financeiras estão destinadas aos micros, pequenos, médios e grandes produtores pecuários que têm a possibilidade para aumentar a capacidade produtiva, com “Soluções financeiras diversificadas”, sendo que o BDA cobre até 95% do financiamento, condicionado à comparticipação no valor do financiamento.