BDA implanta agências regionais em 5 províncias

O Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) instala, ainda este ano, agências regionais no Huambo, Uíge, Lunda-Sul, Benguela e Huíla, para viabilizar o acesso e a apresentação, ao banco, de projectos de diversificação da economia nessas e em províncias adjacentes.

O projecto, que visa o alargamento da cobertura do banco, vai permitir respostas céleres às solicitações de financiamento apresentadas pelos investidores, sobretudo do sector agrícola, que representa uma alavanca para o fomento da produção nacional e garantia da auto-suficiência alimentar das famílias, escreve a Angop.

De acordo com a agência, Ricardo Júnior, representante do BDA no Fórum do Agronegócio, realizado pelo Governo Provincial do Bié, no âmbito da 3ª Feira da Batata e do Milho, no Cuito, o BDA reconhece as actuais dificuldades de acesso à instituição, pelo facto de estar implantado apenas em Luanda.

No quadro desta iniciativa, o BDA vai acelerar o tempo de resposta às solicitações de financiamento, que deverão ocorrer num prazo máximo de 40 dias, em alinhamento às exigências determinadas pelo Banco Nacional de Angola.