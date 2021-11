BDA capacita empresários sobre a utilidade e produtividade das máquinas

O Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) realiza, nesta sexta-feira (18), um webinar com o tema “Utilidade e Produtividade das Máquinas”, com o propósito de dar continuidade ao ciclo de acções de fomento e capacitação empresarial.

O evento é destinado aos investidores, promotores, cooperativas e consultores de projectos agrícolas, responsáveis provinciais e público interessado.

Com este ciclo de formação que teve início no passado dia 22 de Outubro, o BDA pretende passar subsídios sobre a utilidade, produtividade e rentabilidade das máquinas agrícolas, factores determinantes para o êxito das campanhas agrícolas.

Já foram abordados temas como “A importância da conta cultura para os projectos de investimento agrícola” com enfoque nas culturas do milho, soja, feijão e trigo. Por sua vez, no dia 29 de Outubro, foi apresentado o módulo “Cálculos dos custos médio de produção por hectare, rentabilidade, optimização dos recursos e produtividade”.

As acções de formação levadas a cabo pelo BDA fazem parte do eixo estratégico de aproximação e capacitação empresarial dos promotores nos vários sectores de financiamento.