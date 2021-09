BCP pode pagar mais de 2% por dívida ESG

O BCP está prestes a fechar a emissão de dívida social e poderá conseguir uma taxa de juro na ordem dos 2%, esta é a primeira operação do género do banco e a segunda de uma instituição financeira portuguesa no segmento ESG (ambiente, social e de governo corporativo).

De acordo com o Negócios, o banco liderado por Miguel Maya começou na Segunda-feira a sondar os investidores para avaliar o “apetite” para uma emissão de obrigações sociais seniores.

Após o roadshow, a colocação de títulos com 6,5 anos (e opção de call antecipada nos 5,5 anos) está a ser fechada na manhã desta Quarta-feira. O cupão indicativo fica entre 215 e 220 pontos base acima da taxa midswap do euro com o mesmo prazo, que está nos -0,11%. O juro provisório aponta assim para os 2,04% a 2,09%.

A emissão é de dívida social sénior (colocada junto de investidores institucionais) e, dependendo do nível de procura, a expectativa é que o valor seja superior a 500 milhões de euros.