Bayer reduz prejuízos para 161 milhões até Setembro

O grupo Bayer registou perdas líquidas de 161 milhões de euros no terceiro trimestre de 2021, face ao mesmo período de 2020, quando houve depreciação no negócio agrícola.

A Bayer informou que o negócio de fitossanitários e outros produtos agrícolas registou um "notável crescimento" e a divisão de farmácia beneficiou de um forte aumento das vendas do medicamento Eylea.

A divisão de medicamentos sem receita, suplementos alimentares e produtos para o cuidado do corpo também aumentou as vendas em todas as regiões e produtos.

A facturação aumentou entre Janeiro e Setembro até 32.963 milhões de euros (+5%) e o lucro operacional totalizou 1,3 mil milhões de euros, contra a perda de 17,7 mil milhões de euros um ano antes.

No terceiro trimestre, a Bayer registou um lucro de 85 milhões de euros, quando no ano passado havia perdido 2,7 mil milhões de euros.

O presidente de Bayer, Werner Baumann, reviu em alta as previsões para este ano e estima como antes uma facturação de 43 mil milhões de euros, mas que agora representa um crescimento de 7%.