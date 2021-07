Barclays obtém lucro de 3,8 mil milhões de libras no primeiro semestre

O banco britânico Barclays registou um lucro líquido atribuível ao primeiro semestre deste ano de 3, 8 mil milhões de libras (4,5 mil milhões de euros), mais 448% do que no mesmo período de 2020, foi hoje anunciado.

Segundo a agência de notícias Lusa, o banco registou um lucro bruto entre Janeiro e Junho de cerca de cinco mil milhões de libras (5,9 mil milhões de euros), um aumento de 291% em relação ao ano anterior, com um volume de negócios de 11,3 mil milhões de libras (13,3 mil milhões de euros), menos 2,63%, devido a taxas de câmbio desfavoráveis.

As despesas operacionais foram de 7,2 mil milhões de libras (cerca de 8,5 mil milhões de euros), mais 9,67% do que no primeiro semestre de 2020, indica o relatório do banco britânico enviado à Bolsa de Valores de Londres.

Tendo em conta o forte desempenho, o Barclays anunciou que irá pagar um dividendo semestral de dois cêntimos de libra (dois pence) por acção (cerca de 2,35 cêntimos de euro), ao mesmo tempo que se prepara para comprar de volta acções no valor de 500 milhões de libras (587 milhões de euros).

O CEO (Chief Executive Officeer) do banco, James Staley, disse que a "sólida" primeira metade "demonstra os benefícios de um banco resiliente e diversificado", que apoia o crescimento dos mercados de capitais, clientes da banca de empresas e de retalho.

Staley expressou o compromisso de "continuar a apoiar os clientes durante a pandemia", bem como de alcançar emissões líquidas nocivas nulas até 2050.