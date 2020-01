$!Bantu Makers e Disruption Lab realizam primeiro Hackathon Fintech

O Disruption Lab powered by Atlantico, em parceria com a Bantu Makers realizarão um Hackathon Fintech, em luanda, de 24 a 25 do mês corrente. De acordo com uma nota da organização, esta maratona está direccionada a pessoas orientadas à resolução de desafios do sistema financeiro angolano, usando soluções tecnológicas.

É esperado que no final do Hackathon, os participantes desenvolvam novas soluções fintech, aprendam novas tecnologias, melhorem as suas habilidades de raciocínio e resolução de problemas, despertem o espírito empreendedor e impulsionem os seus CVs.

O Disruption Lab tem como principal objectivo a promoção de um ecossistema de fomento ao empreendedorismo e inovação digital em Angola, através da incubação e aceleração de ideias com potencial de criação de valor agregando competências originadas nas Startechs, Universidades e instituições financeiras, nacionais e internacionais.