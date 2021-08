Banqueiros mais bem pagos mudaram-se da Grã-Bretanha para a UE antes do relatório do Brexit

Quase uma centena de banqueiros bem pagos deixaram a Grã-Bretanha antes de sua saída da União Europeia, diz a agência bancária do bloco nesta quarta-feira, a última confirmação de como o Brexit remodelou o sector financeiro europeu e a sua base tributária.

De acordo com a Reuters, a Autoridade Bancária Europeia (EBA) diz na sua pesquisa anual com banqueiros que ganham um milhão de euros (1,17 milhões USD) ou mais por ano que a Grã-Bretanha viu uma queda de 95 pessoas com altas receitas em 2019.

O país ainda era responsável por 71% dos 4.963 banqueiros na categoria de melhor remuneração em todo o bloco em 2019, um sinal de como Londres permaneceu, de longe, o maior centro financeiro da Europa, com um total de 380.000 pessoas empregadas no sector bancário da Grã-Bretanha, de acordo com dados da The City UK.

O limite de um milhão de euros inclui remuneração básica, bónus, prémios de longo prazo e contribuições para pensões.

A maioria dos banqueiros mais bem pagos da UE estava baseada nos seus principais centros financeiros, Frankfurt, Paris e Milão, com outros locais em um dígito ou dois dígitos baixos.

A UE limitou os bónus dos banqueiros em 2014 a duas vezes o valor do pagamento básico com a aprovação dos accionistas, uma medida à qual a Grã-Bretanha se opôs na época, mas que até agora deixou intacta desde o Brexit.