Bancos unem forças no combate à pandemia do Covid-19

Os 26 bancos comerciais que operam no sistema bancário nacional decidiram alterar o seu funcionamento, face à estratégia do Governo angolano de combate à pandemia do Covid-19.

Nesse contexto, o atendimento presencial a clientes nas agências será reduzido, os funcionários serão obrigados a usar luvas e máscaras durante o atendimento e os bancos terão de ter os seus espaços sempre desinfectados.

“Para os grandes depositantes deve ser alterado o esquema, para não deterem tantos Kwanzas, definindo meia dúzia de balcões para o efeito, devendo ainda ser comunicado quais os dias e o horário de funcionamento de cada agência”, lê-se na ata resultante da reunião entre o Banco Nacional de Angola e a Associação Angolana de Bancos.

Por sua vez, o Banco de Fomento Angola, além das medidas de prevenção interna, anunciou uma ajuda de 5 milhões USD ao Estado, para aquisição de material hospitalar essencial no combate à doença.