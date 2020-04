Bancos públicos? Sim, se tiver de ser...

Os angolanos continuam a ter melhor percepção da qualidade do serviço prestado pelos bancos privados, face aos públicos, e a maioria apenas é cliente de instituições do Estado por ‘obrigação’, ou a pedido da empresa, segundo o último Indicador de Satisfação Bancária (ISB) da MIRA, que confirma que o recurso ao internet banking tem ainda muito espaço para crescer no País.

O inquérito, feito anualmente pela empresa de estudos de mercado, incidiu sobre 4.300 pessoas em quatro províncias, incluindo Luanda, e revela que o recurso ao balcão é referido por 86% dos respondentes como a forma preferencial para se relacionarem com o banco na resolução de algum assunto.

O facto de o acesso a novas tecnologias ser ainda reduzido, face à dimensão da população bancarizada, explica o resultado: apenas 5% recorrem ao internet banking para resolver problemas, segundo o estudo, conduzido antes da pandemia da COVID-19.

No ano passado, o internet banking era apontado por 2% dos clientes, pelo que há, ainda assim, um avanço. Os dados, diz ao Mercado Filipa Oliveira, senior partner da MIRA, mostram “claramente que a digitalização estava já a acontecer, ainda que de forma lenta, e que alguns bancos estão, neste processo de digitalização, claramente à frente”.

“Como serão os resultados em 2021? Teremos muito provavelmente uma evolução significativa na utilização das plataformas digitais e do atendimento remoto”, avança a responsável da MIRA.

A gestora destaca a “forte proximidade” dos clientes com as agências. “Estão habituados a deslocarse pessoalmente ao banco, nomeadamente os indivíduos com menor capacidade financeira e menor literacia, que encontram na agência um porto seguro, por serem atendidos por alguém que possa tirar dúvidas e auxiliar na resolução dos problemas”, explica.

No entanto, acrescenta, “este comportamento também é visível em clientes de estratos mais altos, que sentem maior segurança e conforto no contacto pessoal e presencial com os gestores bancários”.

Para Filipa Oliveira, o contexto após-pandemia “irá provavelmente tornar o acesso à Agência mais difícil. Os clientes e os bancos terão de se adaptar”.

O documento indica que os três principais motivos para que os clientes optem por bancos privados são o facto de proporcionaram bom atendimento, e rápido, a par da distância a que se encontram das suas casas ou empregos. Já a opção pela banca pública é justificada pela maior parte dos inquiridos com o facto de ser lá que recebem o salário. Esta ideia é reforçada pelos resultados do inquérito

junto de clientes do BPC: apenas 4% trabalham com este banco por ter sido aquele onde tiveram a primeira conta e só 6% apontam o factor confiança para a sua escolha.

Quanto à imagem dos vários bancos no mercado, o BAI é apontado no inquérito como “o mais inovador”. Em relação ao BFA, os inquiridos destacam o facto de ter “funcionários disponíveis e simpáticos”.