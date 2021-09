Bancos portugueses não estão preocupados com fim das moratórias

Os bancos não estão preocupados com o fim das moratórias no crédito. Em declarações enviadas àTSF Rádio Notícias, a Associação Portuguesa de Bancos (APB) defende que não há razões para qualquer "ansiedade social" em torno deste tema.



De acordo com o Jornal de Negócios de Portugal, as moratórias no pagamento de crédito, concedido a empresas e famílias no âmbito das medidas de resposta à crise provocada pela pandemia de covid-19, terminam a 30 de Setembro. Antes disso, já esta terça-feira,termina o prazo para que as instituições financeiras avaliem a capacidade dos clientes de retomarem pagamentos ou se é necessária alguma renegociação de condições.



Este trabalho tem vindo a ser realizado em antecipação e, por isso, a APB não antecipa agora problemas generalizados.

A associação diz mesmo que os montantes em causa, o andamento da economia e a evolução de indicadores como o desemprego, associadas às medidas anunciadas pelo Governo e às declarações dos responsáveis bancários mostram que "não parece existir fundamento para uma ansiedade social generalizada à volta do fim das moratórias".