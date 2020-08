Bancos portugueses emprestaram 420 milhões em Junho

Os bancos emprestaram 420 milhões de euros em Junho aos consumidores, de acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP), esta segunda-feira (17/08). A maioria 221 milhões de euros destinou-se ao crédito automóvel.

De acordo com o supervisor da banca, em Junho foram ainda emprestados 144 milhões para crédito pessoal e 55 milhões para cartões e descoberto.

Ainda assim, se comparadas com os montantes do mesmo mês do ano anterior as variações são negativas, o que se explica pela pandemia: -46,3% no crédito pessoal, -2,2% no crédito automóvel e -28,3% nos cartões e descoberto.

Estes valores, sublinha o BdP, são provisórios e sujeitos a revisões.