Bancos envolvidos nas privatizações têm que estar registados na Bodiva e CMC, alerta Patrício Vilar

Os bancos que estejam envolvidos nos processos de privatização como colocadores de acções em leilão em bolsa ou oferta pública inicial (OPI) têm que estar registados na Bodiva e na Comissão do Mercado de Capitais (CMC), disse hoje o PCE da bolsa angolana.

Patrício Vilar, que falava no Seminário Metodológico sobre o Programa de Privatizações, referiu que “o colocador [de acções] tem que ser um banco membro da Bodiva e registado na CMC”.

Caso esteja em causa um sindicato bancário, pode ser definido que seja integrado por bancos “com pujança e projecção internacional, mas quem responde perante a Bodiva é um banco registado na CMC e na Bodiva”.

Patrício Vilar adiantou ainda que, nos casos de venda de activos ou participações por leilão em bolsa, “pode ser determinado que o vencedor tem um dado prazo para dispersar parte do capital em bolsa”.

Na abertura do evento, promovido pela Comissão Interministerial para a implementação do programa de privatizações 2019-2022 (ProPriv), o ministro de Estado a da Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, lembrou que o principal objectivo do processo é alcançar um “crescimento económico forte e sustentável, com os privados a serem o principal motor da economia.

Vera Daves, coordenadora do grupo técnico para a implementação do programa – que é gerido pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), por seu turno, explicou que “os quatro anos (2019-2022) são um prazo indicativo, não podemos deixar de ser flexíveis o suficiente para garantir que o programa seja bem implementado”.

Em causa, recorde-se, está a alienação de entidades ou participações do Estado num total de 195 empresas dos mais diversos sectores.

O Seminário Metodológico, que arrancou hoje e termina amanhã, 20 de Setembro, em Luanda, é promovido pela Comissão Interministerial para a implementação do ProPriv e reúne membros do Governo ligados ao programa, empresas, investidores, sector financeiro, consultores, entre outros.