Bancos comercias vão realizar assembleias-gerais

Cerca de oito bancos comerciais vão realizar, ainda este mês, Abril, assembleias-gerais, sendo umas ordinárias e outras extraordinárias, para a apreciação dos relatórios e contas do exercício de 2019 e perspectivar o plano de negócio e orçamento para 2020.

Trata se dos bancos Comercial Angolano (BCA), do Comércio e Indústria (BCI), Finibanco Angola, Caixa Geral de Angola, Millennium Atlântico, Valor, Keve e o Kwanza Invest, de acordo com as convocatórias publicadas no Jornal de Angola.

O Banco Kwanza Invest (BKI), por exemplo realiza a sua assembleia-geral extraordinária no dia 20 deste mês, com uma agenda de seis pontos.

Os accionistas do BKI vão apreciar e aprovar as contas do exercício de 2019, auditadas com o parecer do seu Conselho Fiscal e informações sobre a situação financeira do banco, durante o primeiro trimestre de 2020 até a data de realização do encontro.

No encontro, os accionistas podem deliberar sobre o aumento do capital social com realização imediata no montante de 500 milhões de Kz, passando de 7,5 mil milhões para 8 mil milhões de Kz, mediante a emissão de novas acções. E a apreciação sobre eventuais vendas de acções pelos accionistas, também consta da agenda da assembleia-geral extraordinária.

O Banco de Comércio e Indústria (BCI), detido pelo Estado tem a sua assembleia-geral ordinária marcada para o dia 30 de Abril, para apreciar e aprovar o relatório e contas do exercício de 2019, bem como o seu plano estratégico 2020-2023.

O encontro prevê aprovar a constituição da comissão de remuneração dos órgãos sociais, bem como a contratação do auditor externo e a admissão à negociação no mercado de registo de operações sobre valores mobiliários (MROV).

O BCI é um banco comercial com 100% de capitais públicos, tendo na sua estrutura accionista o Estado Angolano, Sonangol, Endiama, ENSA, TCUL, Porto de Luanda, TAAG, e Angola Telecom.

Os bancos, Finibanco Angola, Valor, Millennium Atlântico, Caixa Angola têm os seus encontros marcados para os dias 23, 27 e 28 deste mês, enquanto o BCA e o Keve já realizam as suas assembleias nos dias 02 e 16 de Abril.