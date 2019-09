Bancos comerciais encerraram 72 agências em 2018 e este ano a saga continua

O Banco Keve anunciou recentemente o encerramento de duas agências, uma no Terminal Doméstico do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, e outra Na Repartição Fiscal de Waku Kungo, província do Cuanza-Sul.

Entretanto, a tendência de encerramento de agências bancárias já vem do ano passado. De acordo com os relatórios de 17 dos 26 bancos que actuam no mercado, feita a soma, em 2018 foram encerradas 72 agências bancárias. Só o BPC encerrou 59, o Millennium Atlantico 3, BCI fechou 3, BNI 4 e BCA também encerrou 4 balcões.

Como era de se esperar, o encerramento das agências teve consequências na mão de obra. Foram despedidos 366 trabalhadores, isto é, noves fora os trabalhadores dos três bancos cujas licenças foram revogadas pelo BNA, nomeadamente Banco Postal, Banco Mais e BANC.

O BPC dispensou um total de 312 funcionários, o BNI reduziu 32 colaboradores, o Millennium Atlantico 20 e o BCA despediu 2 funcionários.

Apesar de terem reduzido o número de agências, os outros bancos mantiveram o número de colaboradores, com destaque para o Banco Keve que contratou 29 novos colaboradores em 2018 e o BCI que integrou mais um membro no seu quadro de pessoal.

Os relatórios dos bancos justificam o encerramento de agências físicas com os investimentos, quer financeiros, quer em recursos humanos, para o desenvolvimento dos canais digitais. Ou seja, os bancos estão a investir em produtos bancários self-service na base tecnológica que não precisam da presença humana.

O Millennium Atlantico e o BAI lideram essa nova abordagem da banca cujo primeiro objectivo era acabar com as longas filas de espera nas agências físicas. O Atlantico, por exemplo, permite a abertura de uma conta bancária com um telemóvel e conta com um aplicativo que possibilita efectuar todas as transacções, incluindo solicitação de crédito, via internet.

Enquanto alguns bancos, que já são a maioria, estão cada vez mais virados para a banca digital, apesar do encerramento de 72 agências, foram abertos 29 novos balcões. O Banco BAI abriu 7 novas agências em 2018, BIC 4, Banco Keve 4, BFA 1, Banco Caixa Geral Angola 1, Finibanco 1 e o BIR 1.