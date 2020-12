Banco Nacional Angola apresenta vencedores do Primeiro Programa de Incubação de FINTECHS

A primeira Incubadora Fintech do PaÍs, enquadrada no LISPA, realizada em parceria com o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI), teve início em Dezembro de 2019, tendo sido seleccionadas 10 startups que constituíram a primeira turma do programa.

Cumpridas as diferentes fases do programa, é chegado o momento do “Demo Day”, evento de celebração em que se exibe a história do programa, a evolução de cada uma das startups, os resultados, bem como os seus respectivos planos para o futuro.

Neste sentido, as startups realizarão em 3 (três) minutos, uma apresentação (pitch) dos seus negócios para potenciais investidores e parceiros de negócios. As startups finalistas foram escolhidas por um processo de avaliação em decorrência da sua participação no programa.

Participaram do referido programa as seguintes startups:

• Usekamba – “plataforma de pagamento integrada com um hub de serviços financeiros e digitais”;

• Arotec – “leitor de cartão de débito ou crédito (Multicaixa) destinado aos pequenos negócios do mercado informal”;

• YouBank – “plataforma digital que permite efectuar pagamentos e transferências de forma instantânea a partir do telemóvel, sem necessidade de ter uma conta bancária”;

• Kubinga Pay – “solução para transformar o ecossistema de pagamento de serviço em cashless”;

• Digipay – “plataforma de gestão de cobranças que integra as empresas que prestam serviços recorrentes ao Sistema de Débitos Directos de Angola (SDD)”;

• Team AKI – “pagar de forma fácil, simples e segura, tudo através de um telemóvel”;

• PAGA3 – “plataforma de pagamentos de bens e serviço de forma parcelada”;

• Nojoje – “tendo ou precisando de livros académicos usados e de conteúdo diverso, a E-Kuta é o lugar onde pode vender, comprar ou alugar livros”;

• Credit Score – “responde a questões para auxiliar na tomada de decisão sobre crédito”.

O evento, aberto ao público em geral, pode ser acompanhado através do seguinte endereço electrónico: https://lispa.ao/demoday/.