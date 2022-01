Banco Keve diz ter fundos próprios exigidos pelo regulador

O Banco Keve anunciou esta quarta-feira (05) que concluiu “com sucesso” o segundo aumento de capital, num total de 24 mil milhões kz, dispondo de fundos próprios acima dos exigidos pelo regulador, e que iniciou um processo de reestruturação com foco nos serviços digitais, noticiou o Jornal de Angola.

"Com este montante, os fundos próprios do banco ultrapassam agora os 40 mil milhões kz, acima do limite mínimo de 7,5 mil milhões kz pelo Banco Nacional de Angola (BNA)”, diz o banco num comunicado citado pela Lusa.

Uma fonte da instituição financeira disse, no entanto, que o banco dispõe de fundos próprios suficientes, acima das exigências legais, e que não está em falência técnica, estando focado "no saneamento e robustez do balanço”.

A mesma fonte citada pela Lusa também que serão encerradas algumas agências, sendo abertas outras, e negou que estejam a ser feitos despedimentos, havendo cerca de 60 pessoas cujos contratos não foram renovados.

A administração do Banco Keve, acrescenta que, com esta acção, deu início a um processo de reestruturação interna "que tem como objectivo dar resposta aos desafios colocados pela actual situação económica” e está a "transformar a estrutura de serviços, com aposta no digital”, evidenciando "confiança na economia angolana e nas suas potencialidades”.