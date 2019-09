$!Banco Keve divulga lista de devedores e dá 8 dias úteis para que contactem o banco

O Banco Keve emitiu um pedido de comparência e divulgou hoje uma lista com os nomes de 57 clientes singulares e 41 empresas para que se dirijam à Direcção Jurídica e ao Gabinete de Monitorização e Recuperação de Crédito no horário normal de expediente.

O banco determina um prazo de oito dias úteis a contar da data da publicação do anúncio hoje, 13 de Setembro de 2019.

Entre os devedores singulares, o destaque vai para Eliseu Gaspar, vice-presidente da Associação Industrial de Angola e empresário da Lunda Norte e a empresa DISTRAL Lda, ligada ao empresário e antigo presidente da Federação Angolana de Futebol, Armando Augusto Machado, e ao empresário Miguel Tropa.

O Mercado tentou várias vezes obter esclarecimentos através dos contactos telefónicos dos visados, mas sem sucesso até à conclusão da peça.

A divulgação da lista do Banco Keve surge duas semanas depois de o BPC ter publicado na mesma página do Jornal de Angola, ocupando o mesmo espaço, uma lista de 160 empresas com dívidas por regularizar no maior banco público.

O Banco Keve adoptou a medida de recuperação coerciva do crédito vencido depois de ter registado um prejuízo de 2 mil milhões Kz no ano passado e acumular um crédito malparado que mais que duplicou em um ano, tendo saído de 10 mil milhões Kz em 2017 para 21,1 mil milhões Kz em 2018, o que obrigou a constituir imparidades no valor de 22,1 mil milhões Kz em 2018, quando no período homólogo as imparidades estavam avaliadas em 11,8 mil milhões Kz.

Embora o crédito vencido tenha registado uma evolução acima dos 100%, o relatório e contas do banco referente a 2018 demonstra que o sector empresarial público reduziu a sua dívida no banco de 577,5 milhões Kz em 2017 para 491 milhões Kz em 2018. Os particulares são os maiores devedores do Banco Keve. Incluindo as imparidades, o Banco Keve conta com um crédito vencido estimado em 71,8 mil milhões Kz.

Fonte do banco esclareceu que o critério para a escolha e publicação dos nomes dos clientes devedores foi definido pela administração e pelo gabinete de recuperação de crédito vencido. “Não estou completamente por dentro. Vou ter de ligar ao director de recuperação. Mandara-nos a lista e pediram-nos para publicar”, disse fonte do banco.