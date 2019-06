Banco Europeu de Investimento e Banco Mundial querem entrar no Compacto

Em entrevista à Lusa à margem dos Encontros Anuais do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), que terminaram na sexta-feira em Malabo, a governante concretizou que “o BEI mostrou-se interessado e o IFC, [o braço financeiro para apoiar o sector privado do Banco Mundial, acrescentando que “haverá outros bancos privados.

Os Encontros do BAD serviram igualmente para os países lusófonos, o Banco e o Governo português se reunirem na primeira reunião do comité de direcção, que é liderado pelo moçambicano Mateus Magala, o vice-presidente do BAD com o pelouro dos Serviços Corporativos e Recursos Humanos.

A criação da plataforma vai permitir que haja uma partilha constante de experiência e de lições aprendidas, que pode ser útil para todos, abichando os custos de transacção de determinados projectos, já para não falar na replicabilidade de projectos que, se correrem bem numa determinada geografia, podem ser aplicados noutra geografia

O Compacto para o Desenvolvimento é uma iniciativa lançada no final de 2017 pelo BAD e pelo Governo português para financiar projectos lançados em países lusófonos com o apoio financeiro do BAD e com garantias do Estado português, que assim asseguram que o custo de financiamento seja mais baixo e com menos risco.