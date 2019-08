Banco de Portugal proíbe Orey de operar enquanto instituição financeira

O Banco de Portugal informou este ontem, sábado 10 de Agosto, que apresentou ao Banco Central Europeu (BCE) um pedido de revogação da autorização da Orey Financial em operar enquanto instituição financeira de crédito. Em causa está, segundo o supervisor bancário, o facto da Orey Financial “não captar depósitos de clientes e não ter uma presença significativa no mercado”.

“Em paralelo, o Banco de Portugal proibiu a Orey IFIC, nomeadamente, de assumir novas responsabilidades perante terceiros e de realizar pagamentos (excepto despesas correntes), salvo autorização do Banco de Portugal, visando assim a protecção dos direitos dos seus clientes e credores”, lê-se no comunicado emitido este sábado pelo Banco de Portugal.

O regulador diz que, ao longo de todo o processo, que culminou na apresentação da proposta de revogação da autorização da Orey Financial, manteve “uma estreita articulação e cooperação com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) relativamente às matérias de supervisão que envolvem a actividade da Orey IFIC, bem como com as restantes autoridades relevantes”.

Em comunicado, o Conselho de Administração da CMVM explica que deliberou a emissão de uma ordem com medidas restritivas à Orey Financial, a 8 de agosto, relativamente à prestação de actividades e serviços de intermediação financeira. A ordem tem “efeito imediato” e visa proteger os interesses dos clientes da Orey Financial.

“A limitação ao estritamente indispensável da capacidade de prestação de atividades e serviços de intermediação financeira pela “Orey Financial, IFIC”, visou salvaguardar os interesses dos clientes desta entidade que, no contexto de uma ação coordenada entre os dois supervisores financeiros, estava já em processo de descontinuação da sua actividade de intermediação financeira”, lê-se.

A Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, S.A. é uma sociedade financeira que está presente no mercado português desde 2004 e, ao longo da sua história, tem-se distinguido pelo lançamento de produtos e soluções financeiras inovadoras. Actualmente centra a sua actividade na área de estratégias de investimento, com foco na corretagem online e na gestão de activos.

Na área de corretagem online está presente em Portugal, onde ocupa uma posição de liderança nalgumas áreas de negócio e, desde final de 2008, expandiu a sua actividade para Espanha onde tem vindo a registar um crescimento sustentado.

Na gestão de activos oferece ao mercado serviços de gestão de portefólios, com destaque para soluções de Advisory e na concepção de fundos mobiliários inovadores. Já em 2007 inciou actividades na área da reabilitação urbana como uma das primeiras instituições a constituir um fundo de reabilitação urbana.

Em 2009, fruto do reposicionamento do Grupo Orey, expandiu as suas actividades também para a Área do Private Equity, com o lançamento do Orey Capital Partners, um fundo especializado na gestão de negócios no sector de Transportes & Logística.

A Orey Financial é detida na totalidade pela Sociedade Comercial Orey Antunes, SA. No momento da decisão de revogar a licença desta entidade, detinha “menos de 0,0015% de quota no mercado nacional na gestão de carteiras por conta de outrem e de serviços de custódia de títulos”.