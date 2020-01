Banco de Portugal analisa participação de Isabel dos Santos no EuroBic

Segundo Expresso, uma vez que, Isabel dos Santos detém participação qualificada no EuroBic, será avaliado pelo Banco de Portugal o seu papel dentro da instituição.

“No que se refere às questões de adequação (de administradores e accionistas), apenas se pode referir, que dadas as questões de segredo a que o banco central está vinculado, que o Banco de Portugal considera todos os factos novos que possam ser relevantes para efeitos de avaliação/reavaliação da adequação de quaisquer pessoas que exerçam funções de administração/fiscalização ou sejam accionistas de instituições por si supervisionadas”, diz o banco.

Actualmente, o banco central português está a trocar informação com outras autoridades no que concerne a situação do arresto de bens. “Para esse efeito o Banco de Portugal interage e troca informação, nos limites do quadro normativo aplicável, com todas as entidades e autoridades, nacionais e internacionais, de forma a poder consubstanciar factos que possam ser relevantes no contexto desse juízo”, esclarece o banco supervisionado pelo Banco de Portugal ao jornal.

É de relembrar que o Estado arrestou as contas bancárias de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, em quatro bancos angolanos assim como as participações na banca e empresas angolanas, por conta de dívidas e danos ao Estado reclamados pelo Ministério Público no valor de quase 1,14 mil milhões USD.