Banco BAI convoca 231 clientes para análise e recuperação de créditos

O Banco Angolano de Investimentos publicou hoje, no Jornal de Angola, uma lista de 231 clientes, 217 particulares e 14 empresas, para tratarem de assuntos de seu interesse junto das direcções de Análise de Crédito e de Recuperação de Crédito da instituição financeira.

“O BAI solicita a presença, no Edifício Garden Towers, Torre BAI, 11º andar – Travessa Ho-Chi-Minh, Maianga, durante o horário de expediente (8h00 – 16h00) as entidades (colectivas e singulares) abaixo identificadas, para tratarem assunto do seu interesse. A publicação deste aviso deve-se ao facto de não ter sido possível o contacto por outra via”, lê-se no comunicado com uma lista de duas páginas e meia.

O Mercado sabe que no 11º andar do Edifício Garden Towers, Torre BAI, – Travessa Ho-Chi-Minh, Maianga, funcionam as direcções de Análise de Crédito e de Recuperação de Crédito do Banco Angolano de Investimentos.

O comunicado do BAI surge depois de os bancos BPC e Keve também terem divulgado listas no Jornal de Angola de particulares e empresas que estão em incumprimento, nas três últimas semanas. O BPC publicitou uma lista de 160 empresas com dívidas por regularizar no maior banco público. Já o banco Keve emitiu um pedido de comparência e uma lista com os nomes de 57 clientes singulares e 41 empresas.