Banco americano Capital One anuncia roubo em massa de dados de clientes

O enorme roubo de dados do banco Capital One Financial, com sede nos Estados Unidos, informado nesta segunda-feira, parece ter sido um ataque simples, feito por apenas uma hacker.

A razão por trás do roubo e seu impacto ainda não ficaram claros, um dia depois de agentes do FBI prenderam a hacker de 33 anos, acusada de roubar dados de mais de 100 milhões de pedidos de cartão de crédito do décimo maior banco dos EUA.

“A maior surpresa é a natureza afectiva do ataque”, disse John Dickson, do consultor de segurança Denim Group. Dickson considerou “completamente estranho” que um único invasor conseguisse tantas informações de uma das maiores instituições financeiras dos EUA, acrescentando que o caso “poderia ter um grande impacto na confiança do sistema bancário”.

As autoridades americanas explicaram que Thompson, ex-funcionária da Amazon Web Services, foi presa após se exibir pelo roubo em sites como GitHub, Twitter e Slack.