Banca ficou 14% mais rica até Setembro

Os bancos comerciais ficaram 14% mais ricos em 2019, a julgar pela evolução do activo de cada banco, segundo cálculos do Mercado com base nos balancetes do terceiro trimestre de nove bancos.

O activo de um banco é todo o bem que contribuiu para que a instituição obtenha mais ganhos, servindo, assim, como base para medir a riqueza de um banco e a sua capacidade de honrar com as suas obrigações.

No ano passado os nove bancos analisados, que representam 90% da quota de mercado da banca, somavam um activo no valor de 8 106 biliões de Kz e este ano, isto é, 2019, atingiram os 9 283 biliões Kz, representando um aumento de 14,5%.

O Banco Angolano de Investimento (BAI) é, desde 2019, o maior banco de Angola, assumindo, assim, a posição que era ocupada pelo Banco de Poupança e Crédito (BPC). O BAI apresentou um activo no valor de 1 978,1 biliões Kz em 2018 e em 2019 passou para 2 265,7 biliões Kz. Assim, 2 biliões dos 9 biliões dos activos da banca, até ao terceiro trimestre de 2019,

pertenciam ao BAI.

O Banco de Fomento Angola (BFA) é o segundo maior banco do sistema financeiro angolano com um activo no valor de 1 959,2 biliões Kz até ao terceiro trimestre de 2019, sendo que no mesmo período do ano passado o banco contava com um activo no valor de 1 676,6 biliões Kz. Em termos percentuais, o BFA registou, de forma individual, um aumento de 16,9% do seu activo quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Já o Banco Internacional de Crédito (BIC), ocupa a terceira posição de maior banco de Angola em termos de activo. No terceiro trimestre do ano que está prestes a terminar, o banco inscreveu no seu balanço um activo no valor de 1 452,6 biliões Kz, uma variação de 13,9% quando comparado ao período homólogo, em que registou um activo no valor de 1 274,7 biliões Kz .

O BIC ocupou, em 2019, a posição que era ocupada pelo Millenium Atlantico em 2018. Assim, o Atlantico saiu da posição de terceiro maior banco em termos de activo em 2018 para o quarto maior banco em 2019.

O Millenium Atlantico apresentou um activo no valor de 1 415,9 biliões Kz no terceiro trimestre de 2019, sendo que no mesmo período de 2018 o valor dos bens patrimoniais do banco estiveram avaliados em 1 390,2 biliões Kz.

(Leia mais na edição do Mercado, já nas bancas)