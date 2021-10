BAI Microfinanças cobra mais em créditos

O BAI Microfinanças (BMF) é, neste momento, o operador bancário com a Taxa Anual de Encargos Efectiva Global (TAEG) mais alta no sistema financeiro angolano, ao cobrar 49,20 %, num trio partilhado com o Millennium Atlântico (35,23% ) e o VTB África (29,67 a 40,82%).

De acordo com a informação divulgada pelo Jornal de Angola, os bancos com as taxas mais baixas são o BFA (21,90 %), Keve (23,37 %) e o Standard Bank Angola (23,06 a 29,23 %).

A TAEG mede o custo do empréstimo para o cliente, por ano, em percentagem do montante emprestado. Ou seja, na solicitação de um crédito ao banco, além da prestação mensal retirada pelo banco credor ao cliente, este deverá pagar, anualmente, como custo associado ao crédito a respectiva determinada pelo banco.

A TAEG pode ser usada para comparar propostas de crédito entre bancos.

Por exemplo, para propostas de crédito com o mesmo montante, prazo e modalidade de reembolso, a proposta com a TAEG mais baixa é a mais barata para o cliente.