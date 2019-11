BAI investe 1,5 milhões USD por ano em acções de responsabilidade social

O Banco Angolano de Investimento aloca 1,5 milhões USD por ano em acções de responsabilidade social, de acordo com o Presidente do Conselho de Administração do Banco, Luís Lélis, quando falava à margem da Conferência sobre Responsabilidade Social Corporativa realizada esta manhã, quinta-feira 14 de Novembro, no Auditório da Academia BAI.

A conferência decorreu sob o mote “Um Compromisso com o Futuro”, onde ficou evidente que o Grupo BAI está a optimizar as acções de responsabilidade social, conformando-as aos pressupostos da sustentabilidade, tanto dos recursos disponíveis como do impacto directo na vida das pessoas. Ao longo de mais de duas décadas, ficou espelhado que a instituição tem contribuído para o desenvolvimento da Cultura, da Saúde, do Desporto e da Educação.

O Padre Apolinário Hilemusinda partilhou com os presentes os benefícios do investimento do banco em acções de responsabilidade social. O Padre contou com o apoio do banco para o desenvolvimento do Projecto Osivambi, na localidade com o mesmo nome que fica situada a 150 quilómetros de Onjiva, a capital da província do Cunene.

O projecto Osivambi é um projecto de responsabilidade social que compreende uma escola de 4 salas de aula, um centro de saúde e uma quadra desportiva para cerca de 300 crianças da iniciação à 6ª. classe.

Luís Lélis garante que uma boa percentagem do produto bancário do BAI é alocado às acções de responsabilidade social. “Até a próxima semana vamos definir qual é valor que vamos alocar para os próximos anos, mas posso adiantar, por exemplo, que vamos investir cerca de 800 milhões Kz no programa de bolsas de estudo e incentivamos as pessoas para se candidatarem”, revelou o PCA do BAI.

O responsável garante ainda que a instituição financeira tem vários projectos ligados à saúde. “Os promotores deste projectos quando pedem para o banco financiar, se estão alinhados com aquilo que é a nossa missão, que é construir uma sociedade mais justa, da qual os nossos netos se possam orgulhar, gradualmente iremos apoiar. Não podemos fazer tudo, mas fazemos o que é possível. Certamente, mais que o equivalente a 1,5 milhões USD por ano nós investimos em acções de responsabilidade social. Os nossos accionistas estão comprometidos com o país e com a cidadania”, conclui Luís Lélis.