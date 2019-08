BAI estabelece acordo que garante condições especiais a trabalhadores da AGT

O banco BAI e a Caixa de Previdência e Aposentação dos Trabalhadores Tributários (CPATT) assinaram um protocolo que vai garantir a oferta de serviços bancários em condições diferenciadas para mais de 4 mil associados afectos à Administração Geral Tributária (AGT).

O protocolo prevê a disponibilização por parte do BAI de produtos de crédito aos clientes particulares, aos quais os associados da CPATT localizados em toda a extensão do território angolano passarão a ter acesso em condições especiais.

“Este protocolo”, segundo o Administrador para a área comercial do BAI, Hélder Aguiar, “estabelece várias vantagens para as partes signatárias, cujas condições poderão ser ajustadas de acordo com a evolução do mercado, privilegiando sempre salvaguardar as condições mais ajustadas ao CPAAT.

Os associados da CPATT representados no acto pelo seu presidente de direcção, Dionísio André da Cruz, que se manifestou igualmente satisfeito com os termos do protocolo, poderão recorrer a qualquer agência do BAI para obtenção de informações relacionadas com a formalização dos processos de crédito e outros serviços.

O BAI tem 143 pontos de atendimento em todo o país preparados para dar resposta às solicitações no âmbito do protocolo assinado. Os associados da CPATT poderão dar entrada dos seus processos para que possam aceder a soluções de créditos salário, consumo, automóvel e habitação, com taxas e prazos ajustadas de acordo com os interesses das partes.