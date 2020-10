BAI e AIA apresentam é-Kwanza

A apresentação deverá ser feita pelo assessor da Comissão Executiva, Nuno Veiga, e está marcada para o período das 14h30 as 16horas.

No início deste mês, os gestores do BAI e da AIA procederam a um ensaio de apresentação, também em videoconferência, sobre a funcionalidade da plataforma de banca digital é-Kwanza.

A solução tecnológica, operada através de telemóveis, permite ao cliente efectuar a manutenção dos seus dados, desbloqueio de conta, transferências, depósito e levantamento de dinheiro, conversão de dinheiro em dinheiro electrónico e vice-versa, pagamento de bens e serviços, via aplicativos Web, aplicativo Android e comandos USSD, isso depois de registado. Para tal, basta digitar *402# no telemóvel e pressionar a tecla chamar.

Pode-se ainda optar por um auto registo (USSD ou aplicativo Web e Android). A adesão assistida ocorre através do agente é-Kwanza.

O cliente pode fazer o carregamento da conta é-Kwanza dirigindo-se a um agente, onde faz um depósito em dinheiro físico ou usar os ATM (Multicaixas) e BAI Directo.

O serviço, iniciativa do Banco Angolano de Investimentos (BAI), está disponível só para movimentos em moeda nacional e permite manter-se em conta um saldo máximo de 18 milhões de kwanzas, transacção mínima de 100 kwanzas e máxima de 300 mil por operação.

Já no dia, o cliente pode movimentar até 600 mil e três milhões no mês, segundo o prospecto do serviço.

O serviço é de activação gratuita, mas tem custos de manutenção, conforme a tabela em vigor no banco Angolano de Investimentos (BAI). Estima-se em 6.900 kwanzas a manutenção anual de conta e 13.800 kwanzas para contas tidas como inactivas.