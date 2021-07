BAI dispõe serviço e-kwanza para pagamentos regulares de subsídios

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) adoptou o serviço e-Kwanza para efectuar pagamentos regulares de subsídios dos seus colaboradores, de acordo com uma nota divulgada hoje pela instituição bancária.

“Atendendo ao crescimento da carteira electrónica é-Kwanza, e a disponibilidade de novas funcionalidades, adoptou este serviço como meio de pagamento regular dos subsídios de remuneração facultativos dos seus mais de 2100 colaboradores”, lê-se no documento.

Com o e-Kwanza pretende-se continuar a assegurar a inclusão financeira para os cidadãos não bancarizados, que através de um telemóvel e mesmo sem saldo, possam realizar operações como enviar ou receber dinheiro, efectuar pagamentos de serviços e a disponibilização de fundos ao destinatário em tempo real.

O serviço permite ainda efectuar transferências da conta e-Kwanza para contas bancárias através do portal e- kwanza para o cliente .

De acordo com a nota, o e-Kwanza é um serviço que considera a necessidade de comodidade e segurança dos clientes e tem contribuído para a redução do tempo de espera por atendimento nos balcões do banco.

O e-Kwanza suporta movimentações de grandes quantias monetárias, pagamentos em massa, e serve também pessoas e empresas bancarizadas que pretendam transaccionar de forma segura e rápida.

A plataforma é um canal não presencial que permite aos clientes do BAI e não só, transformar o dinheiro físico em dinheiro electrónico através do telemóvel por meio de uma SMS, sem necessidade abertura de conta.