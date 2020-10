BAI concede 31% da carteira de crédito ao sector imobiliário

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) concedeu, ao longo dos seus 24 anos de existência, empréstimos anuais de 31% da sua carteira de crédito aos sectores imobiliário e de construção civil, segundo o primeiro Relatório de Impacto Económico e Social da instituição, que não revela os respectivos activos monetários.

A este sector, seguem-se empréstimos concedidos ao Estado, na ordem de 23%, e 19% na Indústria Extractiva e Transformadora, 13% para o Comércio, 9% em Serviços, e 4% para a Agricultura, Pecuária, Pesca e Silvicultura, conforme o documento do BAI sobre essa actividade entre 1996 e 2019.

O Relatório apresentado, em vídeo conferência, pelo presidente da Comissão Executiva dessa instituição financeira, Luís Leles, realça as actividades de apoio à economia e à criação de valores nas comunidades, onde está inserida, no quadro do seu contributo para o crescimento da economia e sua diversificação.

Nos últimos seis anos, isto é, de 2014 a 2019, o Bai concedeu empréstimos na ordem dos 2.953 mil milhões kz para os mais variados sectores económicos, assegurando-se de que o valor do crédito concedido tende a aumentar a cada ano.

Em 2019, por exemplo, os créditos concedidos estiveram na ordem dos 687 mil milhões kz contra os 556 mil milhões kz emprestados em 2018, representando um aumento de 131 mil milhões kz.

Já nos anos de 2016 e 2017, o valor atribuído, em termos de empréstimos, foi de 449 mil milhões e 458 mil milhões kz, respectivamente, a distintos sectores. O crédito aos clientes, entre 2014 e 2015 foi de 406 mil milhões e 397 mil milhões kz, respectivamente.

O relatório destaca algumas empresas, da actualidade, com sucesso no mercado nacional e que também beneficiaram de créditos do BAI ao longo desses anos.

Trata-se de empresas como a Biocom (produção de cana-de-açúcar e etanol), que recebeu um empréstimo de “41 mil milhões, 291 milhões, 516 mil e 238 kz” e a fazenda Pérola do Kikuxi (produção de ovos e frangos de corte), com um val de cinco mil milhões 663 milhões 244 mil e 430 kz.

A Alartuca (corte e lapidação de rochas), com o valor de 680 milhões, 573 mil e 640 kz, e a Omatapalo (construção civil), com o empréstimo de três mil milhões kz, são as outras beneficiárias dos referidos empréstimos no período em causa.

“Procuramos apoiar empresas de diferentes sectores que possam concorrer para a substituição de importações, com a produção exportável, capazes de criar empregos e com impacto no desenvolvimento local e nas províncias onde estão inseridas”, referiu Luís Leles.

Presente em Portugal (Bai Europa), Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, em Angola, o Banco Angolano de Investimento está nas 18 províncias do País, tem 274 postos de atendimento e um milhão e 157 clientes.

Responsabilidade social

De 2014 a 2019, o BAI investiu 2,3 mil milhões kz em acções de responsabilidade social, apostando em diversos projectos que permitiram a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento das comunidades.

Neste período, o banco criou e apoiou programas nos domínios da saúde, educação e bem-estar social, arte e desporto, áreas eleitas como prioritárias.

Entre as várias iniciativas desenvolvidas, destaca-se o mais recente financiamento de 900 milhões kz, que serão aplicados (nos próximos oito anos) num programa de bolsas de estudo do Instituto Superior de Administração e Finanças (ISAF) e Academia BAI, destinado a estudantes de todo o País.

O BAI foi fundado a 14 de Novembro de 1996 e conta com 132 agências, 10 centros de atendimento às empresas, 126 agentes bancários, dois centros de serviços Premium, entre outros serviços.