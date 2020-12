BAD, IRENA assinam acordo para projetos renováveis ​​africanos

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA) assinaram uma Declaração de Intenções para apoiar conjuntamente o investimento em projectos de energia de baixo carbono.

A parceria apoiará várias iniciativas, incluindo a organização conjunta de fóruns de investimento em energias renováveis ​​ que fazem parte da contribuição da IRENA para a Plataforma de Investimento Climático colaborando com o evento do BAD do Fórum de Investimento em África e melhorando o papel das energias renováveis ​​nos países africanos.

“Impulsionado pela aspiração de aproveitar o enorme potencial de energia renovável da África, o Banco Africano de Desenvolvimento está hoje na vanguarda do investimento em energia renovável na África”, afirmou Kevin Kanina Kariuki, Vice-presidente de Energia, Energia, Clima e Crescimento Verde do BAD .

A parceria também visa o avanço da Desert to Power Initiative do BAD, que mobilizará fundos de entidades privadas e públicas para instalar 10 GW de energia solar até 2025 em 11 países da África.

“A parceria do Banco com a IRENA irá promover essa aspiração e apoiar a transição energética da África e nosso objectivo de alcançar o acesso universal a energia acessível, confiável, sustentável e moderna na África até 2030”, acrescentou Kariuki.

“Este acordo representa o tipo de cooperação internacional coordenada que é a pedra angular da concretização do desenvolvimento sustentável em África e da concretização dos objectivos do Acordo de Paris. Buscaremos uma agenda orientada para a acção que coloque os países africanos no caminho para realizar todo o seu potencial de energia renovável ”, disse Francesco La Camera, Diretor Geral da IRENA.