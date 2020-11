BAD e Uganda assinam acordo de subvenção para projecto de assistência técnica de oleoduto de petróleo bruto da África Oriental

Em uma tentativa de aumentar a participação de empresas locais no projecto de Assistência Técnica do Oleoduto de Petróleo da África Oriental, o Governo de Uganda e o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) assinaram um acordo de concessão de 500.000 USD para financiar micro, pequenas e médias empresas locais (MPMEs).

Ao abrigo do acordo, o BAD fornecerá financiamento através do Fundo para Assistência ao Sector Privado Africano, que apoia a Estratégia de Desenvolvimento do Sector Privado do Banco através de assistência técnica e capacitação.

O projecto visa facilitar o acesso a novas oportunidades de mercado pelas MPMEs; promover vínculos com empresas maiores, regionais e internacionais; e gerar aproximadamente 500 empregos locais ao longo do gasoduto.

Através da iniciativa de financiamento conjunto, o BAD e o Governo do Uganda pretendem formar pelo menos 100 microempresas locais no Uganda e na Tanzânia em projectos de oleoduto, bem como estimular pelo menos 70 transacções comerciais de empresas locais.