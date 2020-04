BAD concede 40 milhões USD para apoio às Pequenas e Médias Empresas

O valor foi cedido ao Banco Millennium Atlântico que se fará a gestão a nível do País. O financiamento é composto por uma linha de crédito no valor de 32 milhões USD do BAD e uma linha adicional disponibilizada pelo Africa Growing Together Fund (AGTF), um fundo de co-financiamento patrocinado pelo Banco Popular da China e administrado pelo BAD.

O financiamento tem como objectivo principal contribuir para a diversificação e dinamização da economia, estimular a produção nacional e criação de empregos, de acordo com uma nota chegada à redacção do Mercado.

Por seu lado, a administração do Atlântico acredita que a atribuição do financiamento, neste período conturbado em que a economia mundial enfrenta múltiplos desafios, irá contribuir “para mantermos a aposta na diversificação da economia, algo de que Angola precisa cada vez mais, para o reforço da capacidade das empresas e dos empresários angolanos”.

A ideia, segundo a instituição financeira, é manter activo o sector produtivo no sentido de gerar resultados para toda a cadeia económica”.

A inclusão social e a sustentabilidade generalizada das famílias angolanas é igualmente outro dos objectivos do financiamento, uma vez que, destaca o Atlântico, as pequenas e médias empresas agregam valor imediato para um número significativo de famílias angolanas.

Maior credibilidade

Nota ainda que este novo financiamento evidencia o trabalho desenvolvido pelos players do mercado bancário angolano e pelo seu regulador com vista a criar robustez e maior credibilização externa da sua actividade económica.

“Este é mais um projecto bem-sucedido em que o Atlântico se empenhou e se envolveu com convicção, já que a nossa vocação e o nosso interesse maior é o de podermos contribuir activamente para a dinamização da economia e dos agentes que a fazem acontecer”.

Aguardamos agora pelo interesse dos empresários e pelos projectos que tenham para nos apresentar, para em conjunto podermos apresentar bons resultados à sociedade”, sublinha a Administração do Banco Millennium Atlântico.

O BAD foi criado em 1964. Trata-se de uma instituição financeira multilateral que se dedica a promover o desenvolvimento económico e social sustentável e a redução de pobreza nos países membros regionais (PMR) em África.

A instituição propõe-se a atingir os seus objectivos mediante a mobilização e afectaçao de recursos para investimentos em PMR e a prestação de consultoria política e assistência técnica, a fim de apoiar os esforços de desenvolvimento dos países.