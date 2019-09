Bacia do Okavango começa a receber investimentos privados em 2020

O Executivo criou a Agência Nacional para a Gestão da Região do Okavango(ANAGERO), cuja estrutura organizacional e toda a sua esfera de actuação já foi aprovada pelo Titular do Poder Executivo através do Decreto Presidencial nº279/19 de 11 de Setembro.

O Mercado apurou que no próximo mês (Outubro), será nomeado o conselho de administração da ANAGERO e o seu funcionamento efectivo será em Janeiro de 2020. Porém, é partir desta data que a instituição começa a receber as primeiras propostas de investimento privado na região de Cubango/Okavango.

A Comissão Instaladora da ANAGERO propôs um orçamento de 479 milhões Kz, equivalentes a 1,2 milhão USD ao câmbio actual para o arranque de actividades.

O estatuto orgânico da ANAGERO estabelece que o Executivo pretende proceder ao aproveitamento do potencial turístico e ambiental que a região angolana do Cubango/Okavango possui, alicerçado na utilização dos recursos naturais, tendo em conta os princípios de proptecção e preservação das componentes ambientais, bem como dos valores de ordem social, económica, cultural, científica e paisagística existente na região, assim como facilitar a atracção de investimentos privados para a região que concorram para o seu desenvolvimento sustentável, através da criação de oportunidades de emprego e fontes de arrecadação de receitas.

A região do Okavango enquadra-se no Projecto Transfronteiriço KAZA, que é uma iniciativa dos cinco países da região (Angola, Botswana, Namíbia, Zâmbia e Zimbabwe), que pretendem estabelecer uma área de conservação e de turismo na região, situada entre as margens dos rios Kubango e Zambeze, no contexto do desenvolvimento sustentável e das Áreas Transfronteiriças de Conservação.

A Área de Conservação Transfronteiriça do Okavango/Zambeze inclui para Angola os Parques Nacionais de Luengue-Luiana e Mavinga, que se interligam com as áreas dos países vizinhos, constituindo, assim, a Área de Conservação Transfronteiriça do KAZA.

Os outros quatro países membros já desenvolveram infraestruturas nas áreas abrangidas de modo a atrair o maior número de turistas, sendo que Angola só agora parece marcar passos significativos para estar alinhado aos objectivos do projecto KAZA.

ANAGERO terá como papel fundamental promover, atrair e facilitar investimentos privados que concorram para a gestão integrada da região do Cubango/Okavango com vista a sua utilização racional e o seu desenvolvimento sustentável, tendo em conta os princípios de protecção e preservação de ordem social, económica, cultural, científica e ambiental aí existente.

Decreto Presidencial nº279/19 de 11 de Setembro, que aprova o seu funcionamento, diz que ANAGERO é um instituto público do sector administrativo e social com sede no Cuando Cubango e um escritório de representação em Luanda. Está sujeito à superintendência do Titular do Poder Executivo, exercida por intermédio do Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República.