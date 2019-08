Aviões eléctricos podem ser o futuro e estão mais próximos do que pensamos

Apesar de muitos ainda serem a combustão, o transporte aéreo tem vindo a diversificar-se com os anos.

‘Vergonha de voar’ é um movimento ambientalista sueco que procura punir os aviões para que os seus fabricantes reduzam as emissões de dióxido de carbono. Este movimento tem ganho peso no norte europeu, sendo que a indústria aérea está a tentar tornar-se mais limpa com o desenvolvimento de aeronaves híbridas e eléctricas, diz o ‘El Economista’.

Tornar os transportes mais amigos do ambiente tem sido a prioridade de algumas empresas, sendo que a easyJet diminuiu as emissões em mais de 30%. A criação do ‘Alice’, avião eléctrico de uma empresa israelita, promete também ser uma disrupção do paradigma actual.

Para cumprir todas as medidas de eficiência de combustível disponíveis e reduzir as emissões pela metade até 2050, a Airbus garante adoptar medidas que protejam o ambiente. Apesar de ir aumentar o número de aviões de passageiros, a empresa pretende optar pelo uso de biocombustível, a implementação de motores híbridos na aviação comercial e ir mais longe, utilizando um motor eléctrico para as descolagens.

Ainda que estejam a acontecer, as mudanças ainda são lentas para os acontecimentos globais. “Atualmente, a aviação comercial corresponde a 3% das emissões mundiais de dióxido de carbono. Um valor que pode chegar aos 30% até 2050, caso a indústria não realize as mudanças tecnológicas necessárias”, afirmou o presidente do Conselho da Clean Sky, Richard J. Parker, ao jornal espanhol.