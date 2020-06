Autorizada exploração do minério de Nióbio na Huíla

Depois da publicação no Diário da República, de 29 de Maio, a Niobonga diz avançar, numa primeira fase, com um investimento de 136,6 milhões USD, numa concessão de mais de 443 quilómetros quadrados.

O projecto é tido como de vital importância, pois deve acelerar a prospecção, exploração, transformação e comercialização de recursos minerais fora do petróleo. O mesmo decorre do seguimento da estratégia de diversificação económica e criação de postos de trabalho.



Concorre, de igual modo, para o surgimento e implementação de novas infra-estruturas técnicas e sociais no País.



O Nióbio é um minério raro, usado na produção de turbinas eléctricas, naves espaciais e outros componentes das indústrias aeronáutica e electrónica. O seu preço nos mercados internacionais custa entre 40 e 50 USD o quilograma.

Publicamente, não são conhecidas as reservas de Nióbio de Angola, mas sabe-se, no entanto, que constado Plano Nacional de Geologia, enquanto instrumento criado pelo Governo para conhecer o potencial mineiro do País.



Nestes termos, a Niobonga deverá prestar toda a informação ao Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, sobre os aspectos técnicos da sua actividade e apresentar relatórios periódicos, incluindo os detalhes de execução do mesmo.



Neste momento, está ainda sem previsão a apresentação dos primeiros resultados do projecto de exploração desse mineral estratégico e que se aguarda de valor estratégico na indústria aeroespacial angolana e mundial.

Espera-se que o Nióbio de Quilengues, transportado pela EN 105, venha a ser exportado a partir do Porto do Lobito, província de Benguela.



Esta não é a primeira vez que o município de Quilengues é referenciado na exploração de Nióbio. Há anos, um projecto de investimento, iniciativa do consórcio Sequil, constituído pela Endiama Mining e a sua associada de capitais privados Blue Mining, foi criado em Bonga e Tyivila.