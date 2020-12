Ausência de regularização fundiária dificulta sector imobiliário

A falta de regularização fundiária dos imóveis é dos principais constrangimentos que afecta o sector imobiliário em Angola, informou o CEO da Proimóveis, em declarações ao Jornal Mercado.

De acordo ainda com Cleber Corria, há burocracia, falta de regularização fundiária dos imóveis e baixa formação dos profissionais, o que no início da actividade em Angola forçou a empresa a formar constantemente os seus colaboradores.

O também vice-presidente da Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola (APIMA) queixou-se da desvalorização do Kz, que na sua óptica é um problema para a economia do País como um todo. “Afecta o sector imobiliário também, pois a medida que não existem divisas, não há investimento”, afirmou.

Instado sobre os efeitos da COVID-19 no mercado nacional, particularmente no sector imobiliário, o CEO da Proimóveis ironizou que “ a pior pandemia que se abate no mercado é a falta de crédito barato no geral, adiantando que: “O dia que o crédito estiver acessível à população, o mercado retoma, pois Angola precisa de praticamente tudo”.

Falta de crédito

Cleber Correia identificou a falta de crédito barato como um dos factores que dificulta a venda de imóveis, pois há no País muita procura. “Lutamos através da nossa associação a APIMA, para que o Estado ajude a população a ter crédito acessível”, diz.

Novo serviço

A empresa, segundo o seu CEO prevê lançar no próximo ano novos produtos de loteamento a preços baixos. “Em 2021 lançaremos novos produtos que o mercado muito necessita”, revelou.

Questionado sobre o que lhes diferencia da concorrência, Cleber Correia ressaltou que a empresa pauta pela legalidade dos imóveis. “A primeira coisa que verificamos quando tomamos contacto com um imóvel é a documentação. Em um País onde a cultura por documentação imobiliária ainda não é muito difundida, torna-nos diferentes”.

Entre várias acções sociais, a Proimóveis apoia também estudantes que pedem estágios, seja na área comercial, jurídica ou na prática junto a obras de engenharia civil.

Refira-se que a Proimóveis teve um crescimento considerável no período entre 2006 e 2010, chegando a facturar cerca de 500.000,00 USD por mês, mas viu os seus rendimentos baixarem nos últimos 10 anos, fazendo fé no seu CEO.

Tal crescimento naquele período, adiantou, deveu-se a procura por imóveis, valor alto das rendas o que atraiu muitos investidores e crédito acessível à população.

A Proimóveis é uma empresa consolidada no sector imobiliário angolano, que dispõe de diversidade na prestação de serviços. Desde 2006 no mercado, a empresa actua em todas as áreas do segmento de imóveis.

A Proimóveis actua no casco urbano de Luanda, Talatona, Nova Vida, Morro Bento, Samba, Benfica, Kilamba Kiaxi, Camama, Viana e Cacuaco.