Aumentos na Sistec podem atingir apenas 3%

A Sistec, uma fornecedora de equipamentos e serviços tecnológicos, reprova aumentos acentuados dos preços depois da introdução do IVA, de acordo com o presidente da Mesa da Assembleia Geral que, em declarações prestadas ontem, afirmou que a companhia vai reagir de forma mais moderada a essa evolução.

Rui Santos anunciou, instado pela nossa reportagem a pronunciar-se sobre a introdução do IVA, que, na Sistec, o aumento dos preços de produtos tecnológicos provocado pela nova taxa de imposto é de 3,00 por cento. Isso inclui os preços de computadores, telemóveis, TV plasma, impressoras e outros. Contabilista de formação, Rui Santos insistiu em que não há motivos para o aumento dos preços em percentagens elevadas, algo em que disse concordar com a constatação do Governo segundo a qual comerciantes sobrepuseram o IVA a preços já taxados com os impostos de Consumo e de Selo.

De acordo com o fundador da Sistec, “as elevadas percentagens do aumento tem a ver com algum pânico que se gerou entre alguns estabelecimentos comerciais e empresas que não souberam fazer devidamente a aplicação do IVA e não deduziram o Imposto de Consumo”. O procedimento das empresas deve ser o de deduzir em primeira instância o Imposto de Consumo e, só depois, somar o IVA, indicou Rui Santos, realçando que, no caso particular dos produtos da cesta básica, “não deve haver aumento de preços”.

O empresário também atribuiu o comportamento do mercado à imposição de um elevado grau de rigor pela autoridade tributária às empresas, factores como requisitos, softwares e a forma declarativa, provocando o desconforto por parte dos empresários e de empresas que não estão habituados e não se querem submeter a esse tipo de controlo. Rui Santos advertiu que, no futuro, as empresas vão ter de se adaptar e ajustar o modo de funcionamento e métodos de gestão à nova realidade, sob pena de arcarem prejuízos ao incumprir as obrigações, uma vez que, considerou, “as multas são muito violentas”.

O IVA, disse Rui Santos para teorizar, tem o objectivo de alargar a base tributária, fazendo com que todas as pessoas paguem de forma mais justa possível, ao contrário do Imposto de Consumo, que provocava a dupla tributação sobre um mesmo produto.