ATC sobrevive as crises e torna-se mais forte

Para fazer face ao choque da COVID-19 a empresa ATC reduziu os custos em 50% e adoptou igualmente um desconto de 50% para todos os serviços e clientes no período de 2020-20121, diz o seu director Executivo (CEO), Jorge Marques.

Criada em 2014, a Ang Trust Company (ATC) surge no mercado em tempos de grandes desafios da economia, das sucessivas crises, desde a financeira, as recessões e actual crise pandêmica.

A empresa sobreviveu e hoje apresenta maior solidez. Espera que após a superação da pandemia e a recuperação da economia, atinja valores na ordem dos cinco biliões Kz.

A ATC é uma empresa de capital angolano, que apesar de ser fundada em 2014, acumula experiências de aproximadamente 30 anos, e com “Know how” proveniente da França, Itália, Portugal e Espanha, resultado de uma ideia de negócio com o intuito de “estarmos mais próximos dos clientes”.

Segundo Jorge Marques, a empresa alocou um investimento superior a 1 milhão de euros, investidos de forma faseada. A empresa está centrada Luanda, e no seu dia-a-dia efectua acções para outras províncias.

ʻʻA nossa área de actividade é muito exigente a nível técnico o que dificulta o trabalho tendo filiais fora da sede”, afirma.

Constrangimentos

O responsável aponta os constrangimentos com a logística, na comunicação, o transporte de equipamentos, a alocação de recursos humanos para realizar operações fora da capital, os riscos de segurança e todos os custos inerentes a estas missões, como as principais dificuldades que a empresa enfrenta.

Avança, por outro lado, que a empresa consegue atender todo o mercado nacional, por entender que o nível de procura “não há uma escala elevada”.

Jorge Marques defende ainda que dos vários segmentos da empresa, o desenvolvimento de projectos e estudos, a assistência técnica são as que mais agregam valor, por serem fundamentais para este tipo de actividade.

A ATC, trabalha com o “canal horeca” (Hotelaria e Turismo), com a distribuição em Super e Hiper mercados, como também serviços Institucionais através de cozinhas e refeitórios, ʻʻtemos uma presença muito forte nos projectos de agro-pecuária e pescas no processamento de produtos, embalamento e distribuição.

Proveniência de produtos

Os produtos desta empresa, conta o seu director são adquiridos maioritariamente de parceiros na Itália, Espanha, França, Portugal e Alemanha.

E diz mais: “o futuro de Angola, o futuro das economias e do desenvolvimento, passa pela criação de projectos bem estruturados que consigam criar valor a sociedade”.

Considera ainda que o que agrega valor é o que está subjacente à capacidade de desenvolvimento e de aconselhamento dos clientes.

ʻʻCriar emprego, pagar impostos e projectos bem estruturados. Isso é o que agrega valor ao negócio, não na proveniência dos produtos”.

Avaliação de mercado

Para o empresário, o mercado evoluiu muito nos últimos anos em todos os sectores, observa que ainda está muito aquém do que se pretende atingir.

Para o responsável, há um caminho que está a ser traçado, trilhado, mas muito longe de algo parecido com o ideal. ʻʻO país precisa de empresas que valorizam os recursos humanos, que apostem nos quadros nacionais, que ensina e forma os mesmos. E isso a ATC faz”, defende.

Alerta, por outro lado, que todas as empresas devem contribuir pagando os impostos para depois exigir condições, tendo ressaltado que os projectos de capitais privados, devem ser muito protegidos por serem os que efectivamente criam riquezas e fortalecem a economia do País.

Com o surgir da pandemia, muitas empresas tiveram declínio e outras acabaram por fechar, o que afectou também de forma negativa esta empresa, pois os clientes no ramo hoteleiro, distribuição de alimentos tiveram de fechar ou reduzido a sua força de trabalho e a ATC teve perdas de cerca de 80% .

ʻʻA COVID-19 reduziu o fluxo económico e as receitas, mas mantivemos a força de trabalho. Com as medidas adoptadas conseguimos solidificar a marca ATC no mercado”, diz o director da empresa.

Um ano desafiador

Jorge Marques elegeu 2022 como o ano em que os investidores que estão em frente de projectos acreditarem, pois o mercado está neste momento no “ponto certo, favorável e desafiador para o surgimento de novas empresas, dinamizem negócios, criem empregos, paguem impostos, para o País crescer”.

Defendeu, por isso, investimento na formação, ajudar as empresas e sensibilizar os investidores a apostarem nos recursos humanos.