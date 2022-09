Asseco PST investe na formação de especialistas para a banca

A Asseco PST, empresa especialista no desenvolvimento de software para o sector financeiro, promove em Outubro um novo curso de formação para jovens finalistas universitários e recém-licenciados que queiram profissionalizar-se na área bancária.

Segundo uma nota que chegou à nossa redacção, a formação será conduzida pela Asseco Academy, uma academia de formação lançada em Angola pela Asseco PST, em Janeiro de 2018, com o objetivo de formar quadros para o sector bancário. O curso é gratuito para os formandos, sendo os custos integralmente suportados pela empresa.

O objectivo é contribuir para o desenvolvimento de capital humano no País, certificando especialistas locais que, após concluírem o curso com aproveitamento, ficam habilitados a prestar um serviço diferenciado e de maior valor acrescentando. Estes jovens quadros são depois altamente requisitados pelos bancos, ingressando com facilidade no mercado de trabalho.