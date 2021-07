Asilfra factura 60% e lucra 25% no E-commerce

A Asilfra, empresa especializada em vendas on-line, investiu quinze milhões kz para acompanhar a dinâmica do mercado, revelou o director-geral Bruno Francisco, numa altura que a maioria das empresas angolanas estão a imigrar para o comércio digital.

Bruno Francisco declara que a limitação da circulação de pessoas, bens e serviços, por força da pandemia da Covid-19, fez com que muitas empresas sofressem declínio do ponto de vista financeiro e comercial, o que levou os empresários a reinventar-se e imigrar para o comércio digital.

“Nas grandes Metrópolis esta é uma prática que já perdura, no nosso País começa a ter agora melhor apreciação por parte dos consumidores, e tem vindo a ganhar espaço no mercado nacional”, disse.

Com uma facturação aproximadamente a 60% face ao valor do investimento e uma margem de lucros a 25%. Francisco avança que a rentabilidade entre o físico e o virtual é relativo, tudo depende do público-alvo, dos produtos e do sector que se opera.

Há dois anos no mercado focados no e-commerce, a Asilfra comercializa produtos diversos, desde alimentos e materiais de higiene e conta com 11 colaboradores directos e seis indirectos.

O marketplace é uma plataforma online que os clientes usam para fazerem as compras, “selecionam os produtos em um carrinho, finalizam o processo e nós recebemos na nossa base de dados, arranjamos forma de fazer chegar ao cliente os seus produtos”.

Para entrega dos produtos solicitados, usam os serviços de moto boys tercializados com uma taxa de pagamento extra que varia de acordo a localização do cliente.

“Nas lojas físicas as pessoas têm algum esforço para aquisição de produtos e bens, já nas virtuais os produtos são levados a porta do cliente.

“Os jovens que fazem o uso das redes socias, são os maiores impulsionadores para este mercado, começando por publicitar os seus pequenos negócios criando páginas e grupos no Facebook, WhatsApp e Instagram voltadas para vendas”.

Bruno Francisco deseja que a sua empresa seja referência e esteja entre as melhores que lideram o mercado digital em Angola.