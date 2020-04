ASAN aprova plano para celeridade na regularização de sinistros

No seguimento, a associação pretende ainda materializar um extenso plano de formação técnica dirigido a todas as seguradoras que operam no mercado nacional.

Por outro lado, a ASAN, durante uma Assembleia Geral Ordinária realizada recentemente, mediante vídeo-conferência, aprovou o Relatório e Contas de 2019, o plano de actividades, o orçamento para 2020 e elegeu os órgãos sociais para o triénio 2020-2022.

O conselho de direcção continuará a ser presidido pela ENSA Seguros e a vice-presidência pertence a Fortaleza Seguros.

A Fidelidade Angola, a Nossa Seguros e a Saham Angola Seguros fazem parte do corpo de vogais do Conselho de direcção.

Para a presidência da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal foram eleitas, respectivamente, o BIC Seguros e a Tranquilidade Seguros.

Entretanto, das actividades desenvolvidas em 2019, na defesa dos interesses das seguradoras associadas e para melhorar as condições de desenvolvimento do mercado, merecem destaque as negociações com a AGT para a implementação do IVA e o apoio à ARSEG na preparação do projecto de Decreto Lei sobre os Seguros de Importação de Mercadorias.

A ASAN tem actualmente 14 seguradoras Associadas que tiveram uma quota de mercado em 2018 de 97,72%.