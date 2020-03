ARSEG sanciona 11 seguradoras com multas que podem chegar a 150 milhões Kz

Trata-se, nomeadamente, da Aliança Seguros, Bowns Seguros, ENSA Seguros, Glin Seguros, Global Seguros, Master Seguros, Mundial Seguros, Protteja Seguros, Sol Seguros, STAS Seguros e Triunfal Seguros, as quais foram instruídos “os respectivos processos transgressionais, cuja moldura abstracta se situa entre 150 mil e 150 milhões Kz”.

A ARSEG refere ainda que as multas constam nos termos do Decreto Executivo nº 464/16, de 1 de Dezembro, que aprova a alteração dos valores das multas, previsto no Decreto 7/02, de 9 de Abril, sobre as infracções à legislação do sector de seguros em Angola.

O comunicado expressa ainda que o exercício da ARSEG se enquadra no âmbito das suas atribuições de regulamentação e supervisão, designadamente no que respeita à fiscalização do cumprimento das normas e no exercício do seu poder sancionatório.