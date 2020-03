ARSEG e ISSM mantêm encontro de cooperação em Maputo

O encontro de dois dias (11 e 12) se realiza no quadro das relações de cooperação existentes entre os dois organismos de regulação e supervisão.

A comitiva angolana está a ser chefiada pelo Presidente do Conselhos de Administração (PCA) da ARSEG, Elmer Serrão, e integrará igualmente a administradora, Filomena Manjata (administradora para o a área técnica), além de Silvano Adriano, director do Gabinete de Estudos e Planeamento Estratégico e Edna Silva, do Departamento de Supervisão de Seguros.

A visita da delegação angolana está a ser assinalada por um conjunto de reuniões de carácter técnico na área de seguros, que culminará com uma reunião alargada de trabalho encabeçada pelos PCA da ARSEG e ISSM, coadjuvada pelos administradores para as áreas técnicas e também contará com a presença de outros quadros de ambas as instituições.

Na reunião desta quinta-feira, por exemplo, os quadros do ISSM deram a conhecer à comitiva nacional a legislação do sector em Moçambique, bem como as experiências e as principais metodologias de supervisão utilizada.